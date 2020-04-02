МОН: Школы сами будут определять как завершить учебный год

Новости Украины:В условиях карантина школы сами будут определять когда завершать учебный год.

Министерство образования и науки Украины сообщает, что структуру учебного года и формы организации обучения, в том числе и во время карантина, определяет педагогический совет учебного заведения.

"В ситуации, в которой сегодня оказалась Украина и весь мир, мы видим, насколько важна автономия школ и учителей, прописанная в новом законе "О среднем образовании". Дистанционное обучение в школах происходит по-разному. И поэтому именно школы должны определять, как они завершат этот учебный год, что нужно подтянуть и усовершенствовать, на чем акцентировать внимание. Мы даем такую возможность, ведь они лучше знают свои особенности, учеников и учителей. И стандартизированный подход ко всем здесь не сработает", - говорится в сообщении пресс-службы Миниобразования.

В ведомстве напомнили, что даже не в условиях карантина в соответствии с законодательством учебный год в школах Украины должно начинаться 1 сентября и завершаться не позднее 1 июля.

"При определении структуры и форм обучения педсовет должен ориентироваться на образовательную программу, учебный план, возрастные особенности учащихся, их физическое, психическое и интеллектуальное развитие, особенности региона и тому подобное. Ориентиром должны быть государственные стандарты общего среднего образования", - отмечают в министерстве.

Таким образом, во время карантина учебный материал может быть освоено с помощью дистанционного обучения, а после карантина - через уплотнения материала с организацией повторения отдельных тем.

"Также, несмотря на карантин, ученики должны быть переведены в следующий класс и получить свидетельство достижений, а выпускники - документы об образовании", - подчеркнули в Минобразовании.