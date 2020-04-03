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В Черном море прошло второе успешное испытание ракетного комплекса "Нептуна"

В Черном море прошло второе успешное испытание ракетного комплекса "Нептуна"
12:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Второе успешное испытание ракетного комплекса "Нептун" проведено в акватории Черного моря.

В акватории Черного моря на полигоне "Алиби" было проведено второе успешное испытание украинского ракетного комплекса "Нептун", сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Очередная хорошая новость! Второе успешное испытание. В акватории Черного моря на полигоне "Алиби" ракетный комплекс "Нептун" успешно поразил плавучие мишени. При этом дальность пусков ракеты "Нептун" составляет до 100 км. Спасибо всему коллективу ГККБ "Луч"! ВСУ будет, чем ответить, на суше и на море! Слава Украине!", - написал Данилов на своей странице в Facebook в пятницу, опубликовав видео испытательного запуска ракеты.

1 апреля Данилов сообщал об очередном успешном испытании 30-31 марта ракеты "Вильха-М", когда впервые в Украине в условиях замкнутого цикла было достигнуто поражение цели на расстоянии 120 км. Секретарь СНБО подчеркнул, что "никакой коронавирус не остановит выполнение украинской ракетной программы".

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ЖК-360 МЦ - комплекс крылатых ракет наземного базирования с противокорабельной ракетой предназначен для поражения боевых кораблей классов крейсер, эсминец, фрегат, корвет, десантных, танкодесантных кораблей и транспортов, которые действуют как самостоятельно, так и в составе корабельных групп и десантных отрядов, и береговых радио-контрастных целей, в простых и сложных метеороличних условиях в любое время суток и года, при активном огневом и радиоэлектронном противодействии противника.

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Черное море, Армия, ВСУ, Нептун.
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