В Черном море прошло второе успешное испытание ракетного комплекса "Нептуна"

Новости Украины:Второе успешное испытание ракетного комплекса "Нептун" проведено в акватории Черного моря.

В акватории Черного моря на полигоне "Алиби" было проведено второе успешное испытание украинского ракетного комплекса "Нептун", сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Очередная хорошая новость! Второе успешное испытание. В акватории Черного моря на полигоне "Алиби" ракетный комплекс "Нептун" успешно поразил плавучие мишени. При этом дальность пусков ракеты "Нептун" составляет до 100 км. Спасибо всему коллективу ГККБ "Луч"! ВСУ будет, чем ответить, на суше и на море! Слава Украине!", - написал Данилов на своей странице в Facebook в пятницу, опубликовав видео испытательного запуска ракеты.

1 апреля Данилов сообщал об очередном успешном испытании 30-31 марта ракеты "Вильха-М", когда впервые в Украине в условиях замкнутого цикла было достигнуто поражение цели на расстоянии 120 км. Секретарь СНБО подчеркнул, что "никакой коронавирус не остановит выполнение украинской ракетной программы".

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