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Кличко сообщил, когда в Киеве закончится отопительный сезон

Кличко сообщил, когда в Киеве закончится отопительный сезон
12:59 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга рассказал, когда в столице закончится отопительный сезон.

С воскресенья, 5 апреля, завершается отопительный сезон в Киеве, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

"Хочу сообщить, что в воскресенье, 5 апреля, мы начнем процесс отключения отопления в жилых домах нашего города", - сказал Кличко в пятницу на онлайн-брифинге.

Кличко отметил, что по прогнозам синоптиков на предстоящей неделе ожидается потепление - среднесуточная температура поднимется выше 8 градусов.

По его словам, для отключения отопления в столице понадобится максимум 2-3 дня.

"Отмечу, что уже не первый год город заканчивает отопительный сезон раньше традиционного, как прописано, 15 апреля, чтобы киевляне смогли сэкономить средства", - подчеркнул мэр.

Напомним, в субботу, 4 апреля, в Украине также будет без осадков, лишь днем на Прикарпатье местами небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом.

Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 8-13° тепла, на юге и востоке страны до 15°; в Карпатах ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла.

В Киеве - без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с . Температура ночью около 2-4° тепла , днем 11-13° .

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Виталий Кличко, Киев, Отопительный сезон, Отопление.
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