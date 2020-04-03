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Погода на выходные: в каких регионах пройдут дожди

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Погода на выходные: в каких регионах пройдут дожди
08:00 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Погода в Украине в пятницу, 3 апреля, будет сухой, теплой и солнечной, лишь в западных областях вечером пройдет небольшой дождь.

В ближайшие сутки, 3 апреля, сухую погоду в в Украине будет определять поле повышенного атмосферного давления, ожидается постепенное повышение температуры, особенно днем, сообщает Укргидрометцентр

Осадков не прогнозируют, ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем на крайнем западе отдельные порывы 15-18 м/с. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 11-16 ° тепла; в Карпатах ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла

В Киеве в пятницу без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с . Температура ночью около 0°, днем 13-15° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 03 апреля самая высокая температура днем была 25,0° в 1990г., самая низкая ночью -10,4° в 1931г.

Прогноз погоды на 3 апреля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды от Наталии Диденко

Украина находится в зоне влияния антициклона, поэтому 3 апреля будет преобладать сухая солнечная погода. Об этом в фейсбуке сообщила синоптик Наталья Диденко.

Однако приблизится атмосферный фронт с северо-запада Европы.

"Поэтому наши западные области 3 апреля прикроет облаками, и вечером там пройдет небольшой дождь, в Карпатах со снегом",– отметила Диденко.

Ветер будет умеренным, 5 – 10 метров в секунду, будет дуть с юго-запада. Столбики термометров будут достигать до + 10...+15 градусов.

В Киеве ожидают переменную облачность, будет светить солнце. Днем температура воздуха поднимется до +14 градусов.

Прогноз погоды на пятницу, 3 апреля, в городах Украины:

  • Ужгород – +12...+14
  • Львов – +12...+14
  • Ивано-Франковск – +12...+14
  • Тернополь – +12...+14
  • Черновцы – +13...+15
  • Хмельницкий – +12...+14
  • Луцк – +11...+13
  • Ровно – +12...+14
  • Житомир – +12...+14
  • Винница – +12...+14
  • Одесса – +11...+13
  • Николаев – +12...+14
  • Херсон – +13...+15
  • Симферополь – +12...+14
  • Кропивницкий – +13...+15
  • Черкассы – +13...+15
  • Чернигов – +13...+15
  • Сумы - + 13... + 15
  • Полтава – +12...+14
  • Днепр – +13...+15
  • Запорожье – +12...+14
  • Донецк – +12...+14
  • Луганск – +13...+15
  • Харьков – +13...+15
  • Киев – +13...+15

В субботу, 4 апреля, в Украине также будет без осадков, лишь днем на Прикарпатье местами небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом.

Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 8-13° тепла, на юге и востоке страны до 15°; в Карпатах ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла.

В Киеве - без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с . Температура ночью около 2-4° тепла , днем 11-13° .

Прогноз погоды на 4 апреля, фото: meteo.gov.ua

5-6 апреля - без осадков, температуре 5 апреля ночью от 3° тепла до 3° мороза, днем 6-12° тепла, на юге страны ночью 1-6° тепла, днем 10-15°; 6 апреля ночью 0-5° мороза, на юге от 2° тепла до 3° мороза, днем в Украине 9-15°, в Закарпатье до 18°; в Карпатах ночью 1-7° мороза, днем 5 апреля 0-5° тепла, 6 апреля - 4-9° тепла.

5-6 апреля в столице также без осадков. Температуре 5 апреля ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 6-11° тепла; 6 апреля ночью 0-5° мороза, днем 9-14° тепла.

 

Прогноз погоды на 5 апреля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 6 апреля, фото: meteo.gov.ua

Напомним, синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на апрель и рассказал, когда в Украину придет настоящая теплая весна.

"В апреле будет холодно и сыро до самой Пасхи, которая в этом году 19 апреля, только в конце месяца станет ясно и тепло", - рассказал Леонид Горбань.

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По его расчетам, первая неделя апреля ожидается солнечной, но прохладной. Потом зарядят обильные дожди, так нужные для озимых и будущих яровых посевов после бесснежной зимы и не очень "мокрого" марта. Дожди с перерывами будут идти до самой Пасхи, захватят они и главный христианский праздник, который в этом году, скорее всего, пройдет онлайн.

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Погода, Дожди, Укргидрометцентр, Снег, Синоптики, Потепление, Весна, Март, Прогноз погоды.
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