На Донбассе оккупанты четыре раза открывали огонь, военные не пострадали

Новости Украины:Российские оккупационные войска четыре раза обстреляли позиции украинских военных вблизи Новотошковского, Орехового, Павлополя и Красногоровки.

Незаконные вооруженные формирования, действующие на востоке Украины, четыре раза обстреляли позиции Объединенных сил с начала текущих суток по состоянию на 12:30, сообщается на официальном сайте Министерства обороны Украины в пятницу.

"Ночь прошла спокойно, однако уже утром оккупанты произвели 4 обстрела… За текущие сутки потерь с нашей стороны не допущено, потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, в ходе обстрелов боевики использовали минометы калибра 82 мм и 120 мм, станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. По два обстрела пришлись на донецкое и луганское направления.

"На все сегодняшние вражеские обстрелы Объединенные силы ответили метким огнем из станковых противотанковых гранатометов и продолжают контролировать ситуацию", - сообщили в Минобороны.

Как сообщалось, Министерство иностранных дел России обвинило Германию и Францию якобы в срыве создания Консультативного совета с участием представителей ОРДЛО.

Соединенные Штаты Америки призвали Россию выполнить свои минские обязательства, прекратить огонь и покинуть территорию Украины.