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Россия обвинила Украину в срыве создания "консультативного совета" с боевиками

Россия обвинила Украину в срыве создания "консультативного совета" с боевиками
09:46 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Министерство иностранных дел России обвинило Германию и Францию якобы в срыве создания Консультативного совета с участием представителей ОРДЛО.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что Украина отказалась от идеи создания так называемого "консультативного совета" с боевиками, о чем ранее договорились в Минске.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ. Там утверждают, что предыдущее заседание ТКГ в Минске 26 марта "закончилось провалом".

"Благодаря прямым контактам с украинскими партнерами удалось достичь важных договоренностей, способных сдвинуть с мертвой точки процесс урегулирования. В феврале - марте стороны сблизили позиции по разведению сил и обмену удерживаемых лиц, приступили к разработке "дорожной карты", достигли принципиальной договоренности о формировании Консультативного совета и фиксации решений Контактной группы в письменных протоколах", - говорится в сообщении.

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Далее, утверждают российские дипломаты, "начали происходить странные вещи". "В ходе телефонных переговоров помощники "нормандских" лидеров Берлин и Париж под разными предлогами уходили от поддержки договоренностей Киева и Донбасса. Вслед за этим на встрече Контактной группы 26 марта от этих договоренностей отказался и Киев.

Складывается впечатление, что украинские переговорщики пошли на это не без подсказки извне. Подобный откат назад от достигнутых и зафиксированных договоренностей перечеркивает наметившуюся было позитивную динамику", - заявили в МИД РФ.

Как сообщалось, 11 марта в Минске состоялось очередное заседание ТКГ с участием главы ОПУ Андрея Ермака и заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака.

Они договорились подписать решение ТКГ о создании в составе политической подгруппы Консультативного совета после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии относительно выполнения договоренностей, достигнутых во время саммита в "нормандском формате". Подписание должно было состояться на следующем заседании в Минске 25 марта.

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Позже издание "Зеркало недели" опубликовало копию протокола, подписанного в Минске 11 марта. Согласно документу, критерии и порядок назначения членов совета самостоятельно определяются Украиной, ОРДЛО, Германией, Францией, Россией и ОБСЕ.

При этом по 10 представителей от Украины и ОРДЛО будут иметь право решающего голоса, по одному представителю от Германии, Франции, России и ОБСЕ - право совещательного голоса. Через несколько дней около 60 народных депутатов от "Слуги народа" призвали президента Владимира Зеленского не допустить создания этого совета.

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Россия, Боевики, Донбасс, МИД РФ, ОРДЛО.
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