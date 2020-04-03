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Кличко киевлянам: Очень важно предоставлять информацию о ваших контактах

Кличко киевлянам: Очень важно предоставлять информацию о ваших контактах
14:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Глава КГГА просит жителей столицы на самоизоляции не скрывать свои контакты.

Мэр столицы Виталий Кличко призвал киевлян на самоизоляции, к которым будут обращаться специалисты мониторингового центра предотвращения распространения COVID-19, предоставлять им информацию о своих контактах за последние 14 дней.

Об этом он сказал на брифинге в пятницу, 3 апреля.

"Хочу проинформировать, что мониторинговый центр предотвращения распространения COVID-19 осуществил уже почти 500 телефонных контактов с целью контроля состояния здоровья людей, находящихся на самоизоляции. Если вы заболели, находясь в контакте с больным, или вы в группе риска, вам обязательно позвонят из центра, который создал город. И очень важно предоставлять информацию о ваших контактах за последние 14 дней", - сказал Кличко.

Он отметил, что эта информация необходима, ведь таким образом мониторинговый центр может предупредить людей об опасном контакте и необходимости самоизоляции.

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Также Кличко добавил, что общение с операторами мониторингового центра является абсолютно конфиденциальным, а персональные данные человека полностью защищены.

Как известно, по данным Минздрава, по состоянию на утро 3 апреля в Украине 942 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 138 новых случаев.

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Все по теме:

Виталий Кличко, Киев, КГГА, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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