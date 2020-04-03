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Под Киевом ротвейлер насмерть загрыз мужчину

Под Киевом ротвейлер насмерть загрыз мужчину
14:41 Сегодня Телеграф УНН Фото: Полиция

Новости Украины:В Киевской области объявили подозрение владелице ротвейлера, который загрыз мужчину.

Полицейские Киевской области сообщили о подозрении владелице ротвейлера, который смертельно покусал мужчину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.

"Трагедия произошла в городе Боярка Киево-Святошинского района. Собака напала на местного жителя и покусала. От полученных травм мужчина скончался на месте. Тело погибшего направили на проведение судебно-медицинской экспертизы. Установлено, что смерть мужчины наступила в результате рваной раны правой голени с повреждением сосудов", - говорится в сообщении.

Сообщается, что во время проведения досудебного расследования также установлено, что 32-летняя владелица выгуливала свою собаку без поводка и намордника, несмотря на то, что указанная порода определяется, как потенциально опасна.

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"Следователи полиции женщине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 (Убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Продолжается следствие", - говорится в сообщении.

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Киевская область, Полиция, Собака, Происшествие.
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