В Харьковской области 11 человек пострадали от бешеных животных

За две недели 2020 года в Харьковской области зарегистрировано 6 случаев бешенства среди животных.
Получили повреждения от бешеных животных 11 человек, всех их привлекли на антирабическое лечение. Об этом сообщает Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения.
Бешенство – смертельное заболевание, поэтому не следует пренебрегать правилами, которые могут спасти жизнь:
Всего за полмесяца в регионе было зафиксировано шесть случаев бешенства у животных – в Дергачевском, Харьковском и Золочевском районах. За весь же январь 2019 года таких случаев было лишь пять.
Специалисты напомнили, что бешенство – смертельное заболевание и для людей, и для их питомцев. Единственное спасение – своевременная вакцинация.
Напомним, в январе этого года на Николаевщине после укуса больного бешенством собаки умер человек.
В каких ситуациях нужно обязательно делать вакцину от бешенства?