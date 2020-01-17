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В Харьковской области 11 человек пострадали от бешеных животных

В Харьковской области 11 человек пострадали от бешеных животных
14:37 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: odessa-life.od.ua

Новости Украины:За первые две недели 2020 года в Харьковской области от укусов бешеных животных пострадали 11 человек.

За две недели 2020 года в Харьковской области зарегистрировано 6 случаев бешенства среди животных.

Получили повреждения от бешеных животных 11 человек, всех их привлекли на антирабическое лечение. Об этом сообщает Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения.

Бешенство – смертельное заболевание, поэтому не следует пренебрегать правилами, которые могут спасти жизнь:

  • ежегодно прививать против бешенства собственных собак и кошек;
  • не пытаться поймать бездомных и диких животных, покормить их с рук;
  • при укусе необходимо промыть рану водой с мылом, обработать края раствором йода и немедленно обратиться в медицинское учреждение.

Всего за полмесяца в регионе было зафиксировано шесть случаев бешенства у животных – в Дергачевском, Харьковском и Золочевском районах. За весь же январь 2019 года таких случаев было лишь пять.

Специалисты напомнили, что бешенство – смертельное заболевание и для людей, и для их питомцев. Единственное спасение – своевременная вакцинация.

Бешенство в Миргороде: лиса покусала троих людей

Напомним, в январе этого года на Николаевщине после укуса больного бешенством собаки умер человек.

В каких ситуациях нужно обязательно делать вакцину от бешенства?

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Вакцина, Бешенство, Собака, Инфекция, Злая собака, Вакцина от бешенства.
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