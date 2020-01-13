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В каких ситуациях нужно обязательно делать вакцину от бешенства?

В каких ситуациях нужно обязательно делать вакцину от бешенства?
17:35 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Бешенство – редкая, но 100% смертельная инфекция. Единственный способ победить в схватке с этим вирусом – провести постэкспозиционную профилактику (ПЭП).

Какие есть виды контактов с больными животными?

ВОЗ выделяет 3 категории контактов:

I (нет контакта) – прикосновение или кормления животного, обслюненная неповрежденная кожа;

II (контакт) – небольшой укус, небольшие царапины либо не кровоточащая рана;

III (серьезный контакт) – единичный или множественные укусы или раны, обслюнение слизистых или поврежденных участков, непосредственный контакт с больным животным.

Симптомы бешенства у человека:

  • У человека инкубационный период бешенства, как правило, длится 1-3 месяца, но может варьироваться от одной недели до года, в зависимости от ряда факторов:

  • места, количества и глубины укусов (самые опасные укусы в лицо и голову в целом);

  • количества и активности вируса, попавшего в рану;

  • возраста пострадавшего (дети уязвимее взрослых).

Начальные симптомы бешенства — повышение температуры и боль, а также необычные или необъяснимые ощущения покалывания, пощипывания или жжения в месте повреждения. После появления симптомов заболевание практически всегда заканчивается летально. В процессе распространения вируса в центральной нервной системе развивается прогрессивное смертельное воспаление головного и спинного мозга.

Есть две формы этого заболевания: активное и паралитическое бешенство.

Для людей с активным бешенством характерны гиперактивность, гидрофобия (боязнь воды) и иногда аэрофобия (боязнь сквозняков или свежего воздуха). Смерть наступает за несколько дней в результате кардиореспираторной остановки.

На паралитическое бешенство приходится около 30% всех случаев заболевания у людей. Эта форма бешенства длится дольше предыдущей с легким проистечением. Мышцы постепенно парализуются, начиная с места укуса или царапины. Медленно развивается кома и наступает смерть.

Что оценивается перед началом вакцинации от бешенства?

1. Животное: любые млекопитающие могут быть источником инфекции. Чаще всего – лисы, еноты, собаки, кошки, летучие мыши.

2. Тип контакта: обслюнение, царапины, укус.

3. Расположение: чем ближе к голове, тем опаснее.

4. Обстоятельства нападения: была ли провокация со стороны человека?

5. Статус животного: привит/не привит? Проявляет ли признаки заболевания?

6. Возможность наблюдения за животным в течение 10 дней.

7. Эпидемиологические обстоятельства в регионе.

ПЭП предусматривает первичную обработку раны, курс вакцинации + иммуноглобулин по показаниям, рекомендована для категорий II и III и должна быть начата как можно скорее после контакта (допустим – в течение 14 дней).

Примеры

Мужчина накормил енота, который пробрался на дачный участок. Тот прокусил мужчине палец и исчез. ПЭП нужно проводить. Туристы проснулись утром и обнаружили в палатке летучую мышь. Контакт не очевиден, но не может быть исключен. ПЭП нужно проводить.

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Пес напал на женщину, которая несла пакет с продуктами, и укусил за плечо. ПЭП начать, но по возможности следить за животным. Если через 10 дней оно не погибло, то вакцинацию можно прервать.

Подросток решил оседлать соседского пса и был награжден укусом за ногу. Обработать рану и можно наблюдать за собакой в течении 10 дней и начать вакцинацию в случае болезни или смерти животного.

Ребенок гладил уличного кота, и тот облизал ему руки. ПЭП не проводить. Вопрос о необходимости и объеме ПЭП принимается индивидуально, с учетом всех факторов и только совместно с врачом.

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Вакцина, Бешенство, Собака, Инфекция, Злая собака, Вакцина от бешенства.
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