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Кличко рассказал о техническом состоянии столичных аппаратов ИВЛ

Кличко рассказал о техническом состоянии столичных аппаратов ИВЛ
15:04 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Twitter

Новости Украины:Глава КГГА поделился, что 60 аппаратов ИВЛ нуждаются в срочном ремонте.

Мэр столицы Виталий Кличко уверяет, что 380 аппаратов искусственной вентиляции легких в больницах - в хорошем техническом состоянии.

Об этом Кличко заявил на брифинге 3 апреля.

"Подчеркну: 380 аппаратов ИВЛ - это аппараты, которые работают, оказывают помощь, и находятся в хорошем техническом состоянии", - рассказал мэр.

"Что касается других цифр, которые гуляли. Да, у нас есть еще другие более 60 аппаратов ИВЛ - некоторые изношенные и ждут ремонта. На некоторые - заказны детали, которые надо заменить. И мы этим занимаемся", - добавил он.

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По словам Кличко, в 44-х медучреждениях столицы есть 380 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые были приобретены до 2020 года. В этом году на благотворительные средства в больнице передали 9 аппаратов искусственной вентиляции легких.

За средства резервного фонда город планирует приобрести еще 52 аппарата ИВЛ и передать в медучреждения города. 17 из них ожидаются в ближайшее время.

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Все по теме:

Виталий Кличко, Киев, КГГА, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19, ИВЛ.
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