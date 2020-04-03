Противник на Донбассе бил из запрещенных минометов

Новости Украины:Боевики на Донбассе 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Незаконные вооруженные формирования с начала суток 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение 3 апреля вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре раза - с использованием запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Для обстрелов позиций Объединенных сил оккупанты применяли минометы калибров 120-мм и 82-мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в Фейсбуке в пятницу вечером.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник утром выпустил 43 мины 82-го калибра по защитникам н.п.Павлополь, а позже применил против защитников этого населенного пункта гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Вблизи г.Красногоровки боевики обстреляли украинские позиции из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета, а в районе н.п.Опытное - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Помимо этого, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции Объединенных сил возле н.п.Новотошковское. Враг выпустил по нашим опорным пунктам 26 мин 120-го калибра, у Новозвановки - 10 мин 82-го калибра, а для обстрела в районе Орехово боевики применили минометы калибров 120-мм - 6 мин, 82-мм и станковые противотанковые гранатометы.

"Сегодня, 3 апреля, потерь среди личного состава Объединенных сил нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - подчеркнули в ООС.