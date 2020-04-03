ГБР задержало подполковника СБУ (Фото)

Новости Украины:Государственное бюро расследований разоблачило подполковника СБУ в финансировании терроризма.

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Краматорске, задержали старшего оперуполномоченного по особо важным делам Управления Службы безопасности Украины в Волынской области и его сообщника при содействии финансированию терроризма в особо крупном размере.

"По предварительной информации, сотрудник СБУ систематически давал военнослужащим, выполняющим задачи на линии разграничения в условиях ведения боевых действий, взятки за непрепятствование незаконного перемещения наличных через линию разграничения", - сообщает пресс-служба ГБР в пятницу вечером.

3 апреля после дачи очередной части неправомерной выгоды в сумме 28 тыс. грн подполковника СБУ и его сообщника задержали.

"У задержанных изъято 6,4 млн российских рублей, что по курсу НБУ составляет около 2,3 млн грн, которые они пытались передать через линию разграничения на временно оккупированную территорию Донецкой области", - рассказали в ГБР.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве по факту содействия финансированию терроризма в особо крупном размере, совершенном организованной группой лиц и предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу (ч . 3 ст. 258-5 и ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины) осуществляет Военная прокуратура объединенных сил. Оперативное сопровождение - Управление внутренней безопасности СБУ.

"В случае доказательства вины, задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества", - добавили в ГБР.