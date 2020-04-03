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Президент: Распределение медсредств в регионах будет контролировать СБУ

Президент: Распределение медсредств в регионах будет контролировать СБУ
22:26 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Владимир Зеленский заявил, что контролировать распределение медицинских средств в регионах будет СБУ.

К контролю за распределением медицинских средств и оборудования в регионах будут привлечены работники Службы безопасности Украины.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в обращении 3 апреля, которое опубликовано в Telegram.

"Я поставил задачу осуществлять жесткий контроль за тем, как распределяются медицинские средства и оборудование во всех регионах. К контролю будут привлечены сотрудники Службы безопасности Украины. Все, что мы получаем, отдаем в области. Придерживать, распределять среди родственников или друзей или, еще хуже, перепродавать медицинские средства мы не дадим никому", - сказал Президент.

Он добавил, что сотрудники СБУ также должны помочь в решении проблемы относительно достоверности информации из регионов об имеющемся обеспечении медсредства.

"К сожалению, не все руководители медицинских учреждений представляют достоверную информацию относительно обеспечения и приукрашивают ситуацию. Это приводит к тому, что Киев видит от регионов одни цифры, а реальная ситуация на месте - хуже", - добавил Зеленский.

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Президент подчеркнул, что решение этого вопроса - на личном контроле главного санитарного врача Украины.

Напоминаем, Зеленский 2 апреля подчеркивал, что распределение специальных средств защиты для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, доставку которых для больниц в регионы организует центральная власть, должно происходить справедливо.

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СБУ, Президент, Коронавирус, Владимир Зеленский.
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