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В Киеве за нарушение режима самоизоляции полиция оштрафовала девушку (Видео)

В Киеве за нарушение режима самоизоляции полиция оштрафовала девушку (Видео)
00:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:В Киеве оштрафовали девушку, которая нарушила режим самоизоляции.

В Киеве за нарушение режима правоохранители оштрафовала на 17 тыс. грн Ладимиру Басову, которая прилетела ранее из Таиланда и нарушила 14-дневный режим самоизоляции, сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"29 марта, из Бангкока рейсом PS1172 прилетела с отдыха гражданка Ладимира Басова. Пограничники взяли с Ладимиры личное обязательство, в соответствии с которым она должна была 14 дней находиться в самоизоляции. В качестве адреса, где она обещала быть в самоизоляции она указала квартиру бабушки и дедушки, проживающих в Николаеве", - написал Геращенко на странице в Фейсбуке.

По его словам, вместо соблюдения режима самоизоляции, девушка стала ездить по Киеву, встречаться с друзьями, подвергая таким образом их жизнь потенциальной опасности быть заражёнными коронавирусом.

"Факт нарушения режима самоизоляции Ладимира задокументировала сама в своих многочисленных селфи и видео, размещённых в социальных сетях, что возмутило многих пользователей, ставших делать ей замечания", - добавил замминистра.

В Киеве уже 5 человек оштрафованы за нарушение режима обсервации

Так, сотрудники полиции Киева выявили данный факт нарушения карантина, нашли место жительство Ладимиры и вручили ей сегодня протокол об административном правонарушении, за которым последует штраф в 17 тыс. грн.

Геращенко также отметил, что пока Минцифры не запустит мобильное приложение для контроля за режимом самоизоляции, эту функцию выполняют офицеры полиции и патрульные.

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Киев, Таиланд, Полиция, Самоізоляція.
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