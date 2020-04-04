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В Монастырском районе на Тернопольщине возросло число зараженных

В Монастырском районе на Тернопольщине возросло число зараженных
02:56 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:В Монастырском районе инфицированных коронавирусом уже почти сотня.

За последние сутки в Монастырском районе Тернопольской области количество больных COVID-19 достигла уже 95 человек.

Об этом написал в Facebook заместитель главы райгосадминистрации Павел Дронь.

"На 21.00 в Монастырском районе инфицированных коронавирусом – 95 человек. Среди них - медперсонала – 37 (11 врачей, 26 медсестер и фельдшеров), пятеро детей, 4 госслужащих, трое полицейских, священник, заведующий детсадом, учитель, спасатель, председатель ОТГ", - написал Дронь.

Как сообщалось, на этой неделе коронавирусом заболел городской председатель Собрания Андрей Старух, принимавший участие в погребении умершего от COVID-19 земляка.

По последней информации Тернопольского областного лабораторного центра, общее количество больных коронавирусом на Тернопольщине достигло 133 человек, 31 случай на подозрении, два случая - летальных.

Напоминаем, в пятницу Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении подчеркнул, что медики из Монастыриска на Тернопольщине полностью обеспечены защитными костюмами и масками на ближайшие дни.

"В больнице есть четыре аппарата ИВЛ. Местное управление закупит еще, соответствующий тендер размещен на ProZorro. Работники обеспечены костюмами и респираторами на ближайшие дни, продолжается работа над полным обеспечением их всем необходимым", - сказал Зеленский.

Он добавил, что решается вопрос достаточного обеспечения и других больниц региона, в частности Козовского района. С этой целью 3 апреля Тернопольщину посетил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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Украина, Тернопольщина, Коронавирус, Павел Дронь.
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