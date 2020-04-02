Covid-19 на Тернопольщине: число инфицированных перевалило за сотню

Восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружили в Тернопольской области, сообщил Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом в Фейсбуке.
"Согласно с данными областного лабораторного центра на Тернопольщине зафиксировали 106 случаев COVID-19 по состоянию на 22:00 1 апреля", - говорится в сообщении.
В частности, 77 - жители Монастырского района (1 - летальный), 14 - жители Залещицкого района, 7 - жители Козовского района, 3 - жители города Тернополя, 2 – жители Кременецкого района, 1 - жительница Бучацкого района, 1 - житель Тернопольского района, 1 - житель Бережанского района.
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