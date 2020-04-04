Скачать
Суббота, 04.04.2020
Ляшко сообщил, что медики изменили алгоритм диагностики коронавируса
Ляшко сообщил, что медики изменили алгоритм диагностики коронавируса
В Турции ужесточили карантинные меры
В Турции ужесточили карантинные меры
Официально: Бой Джошуа - Пулев перенесен
Официально: Бой Джошуа - Пулев перенесен
Рецепт дня: Слойки с бананом и шоколадом
Рецепт дня: Слойки с бананом и шоколадом

В Черновицкой области ввели особые карантинные ограничения

В Черновицкой области ввели особые карантинные ограничения
05:51 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:В Черновицкой области рекомендуют не выходить на улицу до утра понедельника.

В Черновицкой области с 4 по 6 апреля включительно будут введены особые карантинные ограничения, которые предусматривают рекомендацию жителям не посещать общественные места.

Об этом в прямом эфире в Facebook сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

По его словам, соответствующие решения были приняты в пятницу во время заседаний областной и государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Чиновник сказал, что эти решения предусматривают рекомендацию жителям Черновицкой области не покидать свои дома, начиная с 13 часов 4 апреля до 6 часов утра 6 апреля.

"Мы призываем и просим всех жителей Черновицкой области оставаться дома, не покидать ваши дома, включительно до шести часов утра понедельника, 6 апреля", - сказал глава ОГА.

Коронавирус в Черновицкой области: уже 171 человек заболел

Он отметил, что эти дополнительные ограничения вводятся на передвижение и пребывание людей в общественных местах.

"Мы должны принимать такие меры, и правительство также побуждает нас к тому, чтобы действовать на опережение, ведь только за прошедшую неделю - от прошлой до этой пятницы - на территории Черновицкой области зафиксировано увеличение в четыре раза количества инфицированных людей", - сообщил Осачук.

В постановлении областной комиссии по ТЭБ и ЧС, которое предоставили в пресс-службе Черновицкой ОГА, говорится: "Рекомендуем органам местного самоуправления ввести в соответствии с законодательством дополнительные ограничительные меры, в частности относительно передвижения и пребывания граждан в общественных местах в период выходных и праздничных дней". По состоянию на вечер 3 апреля в Черновицкой области зафиксировано 202 случая коронавирусной инфекции. Среди них пять человек умерли, а 11 - выздоровели и были выписаны из больниц.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Черновцы, Буковина, Карантин, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Психологический тест, который поможет определить Ваш характер
02 ГБР задержало подполковника СБУ (Фото)
03 Пожинаем плоды "издевательства": Зеленский обратился к украинцам (Видео)
04 Опять неудача: SpaceX потеряла еще один прототип корабля Starship (Видео)
05 В Киеве за нарушение режима самоизоляции полиция оштрафовала девушку (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Королева Британии Елизавета II обратится к нации
Королева Британии Елизавета II обратится к нации
Во Франции от коронавируса умер украинец
Во Франции от коронавируса умер украинец
ГБР задержало подполковника СБУ (Фото)
ГБР задержало подполковника СБУ (Фото)
ТОП-12 голливудских фильмов о конце света
ТОП-12 голливудских фильмов о конце света
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь