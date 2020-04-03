Коронавирус в Черновицкой области: уже 171 человек заболел

В Черновицкой области 2 апреля подтвердили 28 новых случаев Covid-19, в том числе у трех детей и четырех медработников.

Об этом в Facebook сообщает Черновицкая ОГА.

"В Черновицкой области 2 апреля официально подтверждены 28 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среди инфицированных – трое детей и девять человек старше 55 лет. Общая численность больных на Буковине с первого установленного случая составляет 171 человек", - говорится в сообщении.

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