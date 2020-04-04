Боевики из гранатометов обстреляли населенный пункт возле линии разграничения

Новости Украины:Боевики обстреляли жилой сектор возле Верхнеторецкого, ранена мирная жительница.

Боевики обстреляли поселок Верхнеторецкое Донецкой области, получила ранение местная жительница.

Как сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook, около 17:00 вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь по Верхнеторецкому, расположенному у линии разграничения в районе проведения ООС.

Жилой сектор был обстрелян из станковых противотанковых гранатометов.

"В результате разрыва гранаты осколочное ранение ноги получила местная жительница, которая в это время находилась на приусадебном участке собственного дома", - говорится в сообщении.

Женщину доставили в городскую больницу города Торецк, ей оказана медицинская помощь.