COVID-19: В ВСУ зарегистрировали уже третий случай заражения

В Вооруженных силах Украины по состоянию на вечер 4 апреля зарегистрировано уже три случая заболевания COVID-19.
Об этом сообщает Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.
"По состоянию на 17.00 4 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 3 случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.
Это уже второй случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2 подтвержденный у военнослужащего Киевского гарнизона. Данный военнослужащий с конца марта находился на лечении в домашних условиях с симптомами ОРЗ. В связи с сохранением субфебрильной температуры было проведено два тестирования (быстрый тест и ПЦР), которые показали положительный результат", - сообщает Командования.
Сейчас состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное. Он проходит лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы.
Военнослужащих, имевших с ним контакты при исполнении служебных обязанностей отправлено на самоизоляцию. В ближайшее время у них будет взяты пробы для проведения исследования на возможное заболевание острой респираторной болезни COVID-19.
Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины призывает соблюдать правила карантина и личной гигиены.
Напомним:
По состоянию на 10:00 4 апреля в Украине заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 1096 человек, выздоровели 23 пациента, зафиксированы 28 летальных случаев. За минувшие сутки подтверждены 154 новых случая заражения COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава.
Китайские ученые из Уханьского института вирологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета взяли образцы крови у ста бродячих и домашних кошек, живущих на территории города Ухань и пришли к выводу, что примерно 15% животных заражены коронавирусом.
Некоторые ученые склонны полагать, что коронавирус может попасть в воздух через дыхание инфицированного человека и оставаться там после этого заразным на протяжении трех часов.
Один из работников небольшого киевского научно-исследовательского предприятия, входящего в состав ГК "Укроборонпром", заболел коронавирусом и находится на лечении.
По состоянию на утро 4 апреля, в мире насчитывалось 1 100 283 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 58 тыс. 929 человек, выздоровели около 226 тыс.