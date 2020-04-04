COVID-19: В ВСУ зарегистрировали уже третий случай заражения

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине медики ВСУ зарегистрировали третий случай заражения.

В Вооруженных силах Украины по состоянию на вечер 4 апреля зарегистрировано уже три случая заболевания COVID-19.

Об этом сообщает Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.

"По состоянию на 17.00 4 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 3 случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Это уже второй случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2 подтвержденный у военнослужащего Киевского гарнизона. Данный военнослужащий с конца марта находился на лечении в домашних условиях с симптомами ОРЗ. В связи с сохранением субфебрильной температуры было проведено два тестирования (быстрый тест и ПЦР), которые показали положительный результат", - сообщает Командования.

Сейчас состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное. Он проходит лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы.

Военнослужащих, имевших с ним контакты при исполнении служебных обязанностей отправлено на самоизоляцию. В ближайшее время у них будет взяты пробы для проведения исследования на возможное заболевание острой респираторной болезни COVID-19.

Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины призывает соблюдать правила карантина и личной гигиены.

Напомним: