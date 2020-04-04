Кличко рассказал, сколько на данный момент в столице есть аппаратов ИВЛ

Новости Украины:Виталий Кличко сообщил, что в Киеве есть 380 рабочих аппаратов ИВЛ.

В Киеве сейчас есть в наличии 380 работающих аппаратов искусственной вентиляции легких. Через неделю должны поступить еще 17.

Об этом рассказал мэр города Киева Виталий Кличко в интервью для Радио Свобода.

"На сегодня аппаратов искусственной вентиляции легких в городе Киеве больше, чем в других городах Украины – 380. Еще 17 заказаны и уже проплачены. Мы ожидаем поступления этих аппаратов искусственной вентиляции легких на следующей неделе или через неделю", - говорится в сообщении.

Он уточнил, что общее количество аппаратов ИВЛ в Киеве составляет 440 единиц, но из них работает 380.

Также, по словам Кличко, сейчас в Киеве есть в наличии 700 тысяч медицинских масок. Дополнительно город заказал 1 млн масок.