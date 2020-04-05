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Остров Хортица закрывают на карантин

Остров Хортица закрывают на карантин
01:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:В Запорожье запретят въезд на остров Хортица.

В Запорожье силами полиции и Национальной Гвардии вводится ограничение на съезд автотранспорта на остров Хортица.

Об этом говорится в официальном заявлении Администрации Национального заповедника "Хортица".

"С понедельника, 6 апреля, людям, которые не будут придерживаться правил, уже грозят штрафы в размере от 17 000 до 34 000 гривен, а должностным лицам – от 34 000 до 170 000 гривен. Согласно решению Областного Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации (протокол №2), силами полиции и Национальной Гвардии Украины вводится ограничение на съезд автотранспорта из основных транзитных дорог (кроме жителей и работников учреждений, расположенных на а. Хортица)", - говорится в сообщении.

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Администрация заповедника обращается ко всем жителям и работников учреждений: иметь при себе документ, удостоверяющий ваше проживание или работу в пределах острова Хортица. Родным и близким, которые посещают родственников, живущих на Хортице, просят сообщать работникам полиции и Национальной Гвардии фамилию и адрес, которые будут проверяться согласно данным Квартальных комитетов.

Срок ограничений действует до 24.04.2020 года, или до особых распоряжений Кабинета Министров Украины и органов местного самоуправления.

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Запорожье, Остров, Хортица, Коронавирус, Нацгвардия, Карантинные меры.
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