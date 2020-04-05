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Кличко о карантине: Столичный бюджет теряет 1600 млн в месяц

Кличко о карантине: Столичный бюджет теряет 1600 млн в месяц
04:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Виталий Кличко рассказал, сколько средства Киев теряет из-за карантина.

Из-за карантина бюджет Киева теряет 1 600 миллионов в месяц, и это еще не последняя цифра.

О таком рассказал мэр города Киева Виталий Кличко в интервью для "Радио Свобода".

"Потери 1 600 миллионов. Мы посчитали предварительно. Предварительно. Это не последняя цифра. Ко мне обращаются люди и говорят: вы видите, мой бизнес сейчас закрылся, дайте мне работать, потому что я теряю деньги и так далее. А я задаю вопрос в ответ: а сколько стоит твое здоровье, сколько стоит здоровье твоих мамы или папы, или твоих близких? Потому что это не игрушки. Мы видим, что в некоторых странах процент людей, которые умирают, до 10%. Каждый десятый! Сейчас безумные цифры. И это не шутки. Это очень серьезно. И поэтому, извините, мы будем терять. Это вынужденные шаги. Это непопулярные шаги. Это остановка киевского транспорта, это остановка бизнеса. Но когда стоит вопрос здоровья и жизни, то здоровье и жизнь, без сомнения, является приоритетом", - глава столицы.

Он также сообщил, что было проведено заседание Киевсовета, где пересмотрели бюджет и перебросили на медицинскую отрасль 894 миллиона.

"Это дополнительные деньги на зарплату работникам медицинской сферы, особенно инфекционных отделений. Крайне важно поддержать тех людей, которые находятся сегодня на передовой", - подчеркнул Виталий Кличко.

Кличко рассказал, сколько на данный момент в столице есть аппаратов ИВЛ

Он также уточнил, что несмотря на потери бюджета, город не должен останавливаться в своем развитии.

"И поэтому я очень рад, что открылась часть развязки на Шулявском мосту, два съезда сделаны. Сейчас сделан съезд на улице Богатырской. Открыт путь, где были долгое время ремонтные работы. Продолжается строительство Подольско-Воскресенского моста. Жизнь в городе не должна останавливаться. И город должен жить дальше".

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Виталий Кличко, Киев, Мэр, Карантин, Столица.
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