На Херсонщине планируют создать сеть сенсорных туристических киосков (Фото)

Новости Украины:На Херсонщине установят еще один сенсорный туристический киоск.

В Херсонской области работают над созданием сети туристических киосков с целью повышения уровня обслуживания турпотоков юга Украины.

Об этом сообщает управление туризма и курортов Херсонской областной государственной администрации.

"Присоединиться к реализации проекта "Создание сети сенсорных туристических киосков Херсонщины" приглашаются местные советы и ОТГ области. Проект инициируется с целью повышения уровня обслуживания туристических потоков юга Украины, обеспечения доступа к качественной туристической информации с помощью современных информационных технологий в рамках выполнения программы развития туризма и курортов на 2019-2021 годы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2019-м ОГА приобрела два сенсорных киоска для установки в местах массового пребывания туристов, в том числе на территории международного аэропорта "Херсон" и на железнодорожном вокзале в Херсоне.

Так, в сентябре прошлого года было установлен и открыт первый сенсорный туристический киоск внутреннего типа, который содержит информацию на украинском и английском языках о наиболее привлекательных туристических аттракциях Херсонщины, местах отдыха, оздоровления, объектах природно-заповедного фонда, театрах, музеях и тому подобное. С февраля 2020 соответствующий киоск работает на базе единого туристического портала Херсонщины - kherson.travel, який постоянно обновляется и пополняется новой информацией.

Сейчас с АО "Укрзализныця" согласовывается установка второго сенсорного туристического киоска уличного типа на территории железнодорожного вокзала Херсона.

Предполагается, что все последующие киоски на территории Херсонской области будут иметь единый внешний вид, цветовую гамму и обозначение и будут работать на базе единого туристического портала Херсонщины, информация на котором будет обновляться в совместной деятельности с местными громадами и представителями бизнеса.