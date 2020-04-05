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ООС: Боевики 17 раз нарушили режим "тишины"

ООС: Боевики 17 раз нарушили режим "тишины"
08:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook

Новости Украины:В штабе ООС дали отчет за выходные с начала прошлых суток, по количеству обстрелов.

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации, традиционно нарушая свои обязательства по прекращению огня, 14 раз обстреляли позиции Объединенных сил, еще 3 обстрела были зафиксированы 05 апреля по полночь.

Об этом говорится в утренней сводке штаба сил ООС.

"04 апреля противник применял запрещенные к размещению возле линии разграничения минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие... 05 апреля по полночь российские оккупационные войска из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстреляли наши позиции возле Каменки в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", - говорится в сообщении.

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В ответ украинские воины применяли дежурные огневые средства, в результате чего вражеские провокации прекратились.

Семь обстрелов со стороны оккупационных войск вчера зафиксировали наши подразделения из состава оперативно-тактической группировки "Восток": марионетки РФ вели огонь по оборонителм Широкиного, Тарамчука, Новомихайловки, Славного, Водяного и Опытного, а также применили стрелковое оружие в районе села Павлополь. 

"Все случаи нарушений российско-оккупационными войсками Минских договоренностей по отводу тяжелых вооружений вчера зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". В целом противник осуществил здесь семь обстрелов", - говорится в штабе ООС.

Оккупанты открывали огонь по украинских военнослужащих вблизи Орехового, на окраинах Новотошковского и у наших опорных пунктов близ села Новоалександровка.

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Кроме позиций Объединенных сил, оккупанты 4 апреля со станковых противотанковых гранатометов обстреляли также жилой сектор поселка Верхньоторецкого. В результате разрыва гранаты получила осколочное ранение в ногу местная жительница, которую доставили в городскую больницу Торецька и оказали квалифицированную медпомощь.

"Позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Майское оккупанты обстреляли из минометов калибра 82 мм – восемь мин, а также гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия. Огонь российские наемники вели с направления поселка Гольмовский вблизи Горловки. В районе Южного и Новолуганського вражеские войска применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - добавили в штабе.

По данным разведки, 04 апреля наши воины ликвидировали двух российских оккупантов, еще одного – ранили. Также украинские военнослужащие вчера прицельным огнем уничтожили вражеские беспилотный летательный аппарат и станковый противотанковый гранатомет. 

Там в штабе сообщили, что потерь среди украинских защитников нет, а случаев заболевания коронавірусну инфекцию среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

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Украина, Заболевание, Карантин, Заражение, Коронавирус.
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