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"Люди просто не усидят дома": Аналитик прокомментировала прогноз о COVID-19

"Люди просто не усидят дома": Аналитик прокомментировала прогноз о COVID-19
08:31 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине эксперты дают прогнозы на дальнейшее развитие экономики при карантинном режиме.

Пока никто не знает, сколько продлится пандемия, введенная из-за коронавируса COVID-19. Но за полгода карантинного режима экономика стран может "развалиться".

Об этом в интервью "Апострофу" рассказала старший политический аналитик Центра европейской политики Аманда Пол, комментируя прогноз Лотара Уилера (президента немецкого Института Роберта Коха), который заявил, что коронавирусная пандемия может продлиться еще два года.

Она призвала придерживаться домашнего режима, но при этом отметила, что в случае длительного карантина экономика и вся социальная система стран развалится.

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"Никто в действительности не знает, что произойдет в ближайшее время, и как долго продлится пандемия. И ученые работают над тем, чтобы изобрести вакцину. Можно сказать – поживем-увидим. Это понятно, что еще очень много людей должны переболеть коронавирусом, чтобы получить иммунитет.

Но также очень много людей не смогут сидеть под замком 5, 6, 7 месяцев без работы. Складывается впечатление, что большинство правительств думают так: через несколько недель после социальной изоляции мы можем достичь пика количества тех, кто контактировал с вирусом и умер в больницах, так же, как и в Китае. Там мы видим, что люди не контактировали друг с другом, и несколько дней не было сообщений ни об одном новом случае заболевания. Поэтому надо оставаться дома, потому что этот вирус – это действительно нечто новое, и мы не знаем, что может произойти. Но с другой стороны, если люди будут сидеть дома полгода, экономика и вся социальная система стран развалится", – пояснила эксперт.

Она добавила, что сейчас "никто не знает, что делать и нет простого выхода". "Но изоляция точно не может быть долговременной политикой из-за того, что люди просто не усидят дома полгода – они будут выходить наружу. Поэтому надо найти решение где-то посередине", – считает аналитик.

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Украина, Заболевание, Карантин, Заражение, Коронавирус.
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