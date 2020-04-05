Коронавирус в Ровно: Медики подтверили еще семь случаев заражения

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Ровно медики подтвердили еще 7 случаев заражения.

На Ривненщине лабораторно подтверждены еще 7 случаев COVID-19.

Об этом в Facebook написал председатель облгосадминистрации Виталий Коваль.

"На Ривненщине подтверждены 7 новых случаев заболевания COVID-19. Это жители города Ривне и Ривненского района. В Сарненской центральной районной больнице скончался 77-летний житель села Чудель, у которого пять дней назад диагностировали COVID-19. Он находился в реанимации в тяжелом состоянии и контактировал с ранее выявленными больными из села Тынное", - отметил Коваль.

Он также сообщил, что в области продолжают обеззараживать проезжие части дорог, тротуары, придомовые территории и остановки.

Дезинфекцию проводят в каждом районе Ривненщины. Также обрабатывают места, которые чаще всего посещают люди - админздания, остановки, автовокзалы, аптеки, банки и магазины.

В другом посте Коваль сообщил, что по состоянию на утро 5 апреля, на Ривненщине новые случаи COVID-19 не зафиксированы. Сегодня в Ривненском областном лабораторном центре проверят 15 образцов. О результатах глава области пообещал проинформировать отдельно.

Всего в Ривненской области 38 подтвержденных случаев COVID-19. Два человека уже выздоровели, скоро ожидается выписка третьего пациента. Пять человек скончались.