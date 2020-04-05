Таблицы воинам АТО: В Полтаве вандалы повредили несколько мемориалов (Видео)

Новости Украины:В Полтавской области нацполиция зафиксировали три обращения от жителей по факту вандализма.

Сегодня, 5 апреля, с интервалом в несколько часов, в полицию поступили сообщения от местных жителей о повреждении мемориальных таблиц воинов АТО - установлено три факта повреждения таблиц.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области.

Так, повреждена мемориальная таблица, которая установлена Мирославу Кабушци на стене школы № 18, мемориальная таблица, которая установлена Сергею Лымарю на стене школы № 9, а также была попытка повредить доску, которая установлена Александру Горячевскому на стене школы № 25, однако доска оказалась антивандальной и преступнику не удалось ее разбить.

"По всем этим фактам отделением № 1 полиции Полтавы открыты уголовные производства по квалифицирующими признаками части 2 статьи 297 Уголовного кодекса Украины (Осквернение или разрушение памятника, воздвигнутого в память лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3-х до 5-ти лет", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются следственные действия.

Сообщается, что один из фрагментов совершения преступления сняла камера видеонаблюдения, и если кто-то узнал лицо, совершающее преступление, следует сообщить об этом в полицию.

Как сообщалось ранее, что в Конотопе, что в Сумской области, неизвестный повредил памятный знак погибшим за свободу Украины. По данному факту следователями открыто уголовное производство.