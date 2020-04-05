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На Черниговщине от коронавируса умер мужчина

На Черниговщине от коронавируса умер мужчина
22:42 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:В Черниговской области от коронавируса скончался мужчина, который накануне пытался сбежать.

На Черниговщине умер инфицированный коронавирусом мужчина, который накануне пытался сбежать из больницы.

Об этом сообщили в Секторе коммуникаций ГУ НП в Черниговской области.

Согласно сообщению, в ночь с 3 на 4 апреля из Борзнянской центральной районной больницы пытался бежать мужчина, у которого клинически подтвержден COVID-19. Полицейские и медики вернули пациента в лечебное учреждение.

"С момента оставления места обсервации до возвращения назад мужчина с другими лицами не контактировал. Полицейские и медики были экипированы всеми надлежащими средствами индивидуальной защиты. Сегодня стало известно, что мужчина умер от осложнений болезни", - говорится в сообщении.

Полиция продолжает нести службу по охране мест, где лечатся инфицированные COVID-19. Также правоохранители контролируют соблюдение установленных карантинных ограничений на территории Черниговской области.

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Всего в Черниговской области лабораторно подтверждено 7 случаев COVID-19, более 1300 человек находятся на самоизоляции после возвращения из-за границы или контактов с лицами, у которых подтвержден коронавирус. Два населенных пункта - село Комаровка Борзнянского района и город Корюковка - признаны очагами распространения инфекционного заболевания.

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Больница, Коронавирус, COVID19, Чрниговщина.
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