В Черниговской области коронавирусом заразились две женщины

Новости Украины:Еще два случая заражения коронавирусом показали экспресс-тесты в Черниговской области.

Еще два случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019 в Черниговской области показали экспресс-тесты у двух жительниц Борзнянского района, сообщил глава Черниговской облгосадминистрации Андрей Прокопенко.

"Сегодня Черниговским лабораторным центром подтверждено заболевание коронавирусом у двух жительниц села Комаровка Борзнянского района", - написал он на своей странице в Фейсбуке в среду вечером.

Он отметил, что во вторник, 31 марта, их госпитализировали в инфекционное отделение Борзнянской инфекционной больницы.

По его словам, пациентки находятся под постоянным наблюдением врачей, их состояние здоровья удовлетворительное.

Кроме того, областной лабораторный центр устанавливает список лиц, контактировавших с больными, которые будут находиться на самоизоляции.

Ранее сообщалось, что положительный результат на инфицирование коронавирусом COVID-2019 показал экспресс-тест у мужчины с признаками вирусной пневмонии, госпитализированного в Борзнянскую районную больницу Черниговской области.

Напомним: