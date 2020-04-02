В Черниговской области коронавирусом заразились две женщины

Еще два случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019 в Черниговской области показали экспресс-тесты у двух жительниц Борзнянского района, сообщил глава Черниговской облгосадминистрации Андрей Прокопенко.
"Сегодня Черниговским лабораторным центром подтверждено заболевание коронавирусом у двух жительниц села Комаровка Борзнянского района", - написал он на своей странице в Фейсбуке в среду вечером.
Он отметил, что во вторник, 31 марта, их госпитализировали в инфекционное отделение Борзнянской инфекционной больницы.
По его словам, пациентки находятся под постоянным наблюдением врачей, их состояние здоровья удовлетворительное.
Кроме того, областной лабораторный центр устанавливает список лиц, контактировавших с больными, которые будут находиться на самоизоляции.
Ранее сообщалось, что положительный результат на инфицирование коронавирусом COVID-2019 показал экспресс-тест у мужчины с признаками вирусной пневмонии, госпитализированного в Борзнянскую районную больницу Черниговской области.
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