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В Ужгороде вся семья диакона подхватила коронавирус

В Ужгороде вся семья диакона подхватила коронавирус
04:26 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:В Ужгороде у всей семьи диакона диагностировали коронавирус.

В Ужгороде на коронавирус заболела целая семья – диакон 1992 года рождения, его родители и жена с шестимесячной ребенком.

Об этом сообщают на странице Ужгородского городского совета в Facebook.

В Ужгороде на коронавирус заболела целая семья. Это – диакон 1992 года рождения, его родители и жена. В тяжелом состоянии сейчас отец диакона, мужчина 1956 года рождения. Заболевшие находятся в областной инфекционной больнице, за исключением жены священнослужителя, - у неё легкая форма коронавируса и она лечится амбулаторно, находясь дома с шестимесячной ребенком”, - говорится в сообщении.

Как сообщается, COVID-19 у них подтвержден ПЦР-тестом. Со слов диакона, последний раз он проводил службу в церкви 8 марта.

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Кроме того, как информируют в горсовете, 2 апреля подтвержден коронавирус у еще в одной ужгородки, сообщает управление здравоохранения Ужгородского городского совета. Обработан круг лиц, которые общались с заболевшими, на коронавирус.

В горсовете настойчиво просят людей соблюдать условия карантина, не выходить без крайней необходимости на улицу, а если такая потребность есть – использовать маски или респираторы, перчатки и держать дистанцию.

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Украина, Ужгород, Карантин, Коронавирус, Диакон.
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