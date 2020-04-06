На Кировоградщине зафиксировали первую смерть от коронавируса

Новости Украины:В Кировоградской области произошла первая смерть от COVID-19.

В воскресенье, 5 апреля, в Кировоградской области зафиксирована первая смерть от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил руководитель Кировоградской ОГА Андрей Балонь в своем Телеграмм-канале.

В целом в регионе лабораторным методом подтвердили 41 случай заболевания COVID-19.

"В области лабораторным методом подтвержден 41 случай заболевания коронавирусом, из них 1 летальный. Лабораторный центр продолжает проводить ПЦР-тестирование лиц с контактного круга по ранее выявленным случаям", - рассказал Балонь.

Напоминаем, в Броварах Киевской области с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19 зарегистрировано 16 человек, у двоих заболевание подтвердилось.