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На Сумщине 60% зараженных коронавирусом – женщины

На Сумщине 60% зараженных коронавирусом – женщины
06:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:В Сумской области большее количество больных коронавирусом - женщины.

В Сумской области 60 процентов больных коронавирусом составляют женщины.

Об этом сообщил и.о. директора Сумского областного лабораторного центра Владимир Збаражский.

"По состоянию на 5 апреля в Сумской области из 49 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавируса 29 – у женщин, что составляет 60 процентов от общего количества больных", - рассказал Збаражский.

По его информации, 23 случая COVID-19 обнаружены у лиц старше 50 лет. В возрастной группе до 10 лет 4 таких случая, в возрасте от 11 до 20 лет и от 21 до 30 лет заболели по 5 человек, а в возрасте от 31 до 40 и от 41 до 50 лет – по 6 жителей Сумской области.

Больше всего – 10 случаев - проявились на 5-6 день заболевания.

Также у 10 человек заражение, вероятно, произошло за границей. В частности, за 14 дней до заболевания четверо человек находились в Италии и Испании, по два – в России и Польше, по одному - в Чехии и Грузии.

Напоминаем, в Сумской области зарегистрированы 49 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Это на 12 больше, чем накануне. Из них 2 - летальных.

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Сумщина, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19.
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