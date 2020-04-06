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В Херсонской области военный случайно убил своего коллегу (Фото)

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В Херсонской области военный случайно убил своего коллегу (Фото)
14:07 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: dbr.gov.ua

Новости Украины:ГБР расследует обстоятельства смерти военнослужащего в результате неосторожного обращения с оружием.

Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело по факту нарушения правил обращения с оружием, что привело к смерти солдата.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

"По предварительной информации, около 19 часов 5 апреля 2020 года, находясь на посту по охране моста возле одного из населенных пунктов Херсонской области, солдат нарушил правила обращения с оружием. Он взял автомат своего коллеги и по неосторожности совершил выстрел в бедро последнего, вследствие чего потерпевший погиб", - говорится в сообщении.

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Следователи территориального управления ГБР в городе Мелитополе расследуют обстоятельства нарушения правил обращения с оружием, что причинило смерть военнослужащего (ч. 2 ст. 414 УК).

В случае доказательства вины, военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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Херсонская область, Оружие, Херсон, Мелитополь, ГБР.
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