В Херсонской области полицейское авто попало в ДТП: есть пострадавшие

Новости Украины:В Херсоне полицейское авто попало в ДТП, пятеро пострадавших

В Херсоне произошло дорожно-транспортное происшествие с участием полицейского автомобиля, в котором пострадали 5 человек, среди которых 2 полицейских.

Об этом в Facebook сообщает полиция Херсонской области.

"В "Единый центр 102" полиции Херсонской области поступило сообщение, что около 09:00 в Херсоне на перекрестке ул. Украинская и Тираспольская произошло дорожно-транспортное происшествие с участием полицейского автомобиля Skoda Rapid и ВАЗ-2108. Сейчас на месте ДТП работают следователи полиции Херсонской области и представители ГБР. Предварительно установлено, что водитель автомобиля ВАЗ 2108, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество в движении автомобилю Skoda Rapid. В результате столкновения ВАЗ перевернулся. В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили двое сотрудников полиции, водитель и двое пассажиров автомобиля ВАЗ-2108", - говорится в сообщении.

Пострадавшие находятся в больнице. Состояние их здоровья удовлетворительное. Решается вопрос о госпитализации.

Предварительная правовая квалификация события - ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Устанавливаются все обстоятельства ДТП. Сотрудники Государственного бюро расследований и следователи полиции Херсонской области проводят первоочередные следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним: