Отопительный сезон в Киеве подходит к концу

Новости Украины:В столице массово отключают услуги централизованного отопления.

В Киеве услуга централизованного отопления отключена для 74% домов - это более 7 327 многоэтажек.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевтеплоэнерго".

"Отключение тепла продлится в течение 2-3 дней и будет проходить синхронно с потеплением. Тепло выключают постепенно, что связано с разветвленностью централизованной системы теплоснабжения Киева. Общая протяженность теплотрасс и тепломагистралей составляет более 2,7 тыс. километров", - говорится в сообщении.

Киевтеплоэнерго с 5 апреля начало отключать отопление в столичных многоэтажках. Решение о завершении отопительного сезона 2019-2020 принято распоряжением Киевской городской государственной администрации от 02.04.2020 № 556.

В столичных школах и детских садах отопление начали отключать 25 марта. Отключение объектов от централизованного отопления проходило согласно индивидуальным заявкам администраций заведений.