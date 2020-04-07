Житель Виннитчины возомнил себя ворошиловским стрелком (Фото, Видео)

Новости Украины:В Винницкой области полицейские задержали вооруженного злоумышленника, который из собственного дома устроил стрельбу.

На Винниччине полицейские задержали в г. Шаргород вооруженного злоумышленника, который из своего дома устроил стрельбу и ранил четырех полицейских.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции в Винницкой области.

"Вечером 6 апреля в Шаргороде бойцы спецподразделения КОРД задержали вооруженного ружьем и пистолетом правонарушителя, который после угроз расправой своему соседу закрылся в своем доме. Когда на вызов прибыли полицейские, он начал стрелять в их сторону, в результате чего четверо полицейских получили ранения", - говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что в полицию поступило сообщение от 32-летнего местного жителя о том, что во время конфликта его сосед вел себя неадекватно, размахивал оружием и угрожал его применить. Чтобы выяснить все обстоятельства, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции. 52-летний правонарушитель отказался общаться с работниками полиции, а затем, выйдя на улицу, сделал несколько выстрелов из ружья вверх, угрожая расправой полицейским.

По данным правоохранителей, мужчина вел себя неадекватно, на просьбу полицейских успокоиться и отдать оружие - не реагировал, после чего закрылся в доме, где находился его пожилой отец. Понимая, что злоумышленник может нанести вред пенсионеру и окружающим, руководство областного главка полиции приняло решение о спецоперации по задержанию вооруженного злоумышленника с привлечением бойцов спецподразделения КОРД.

Как сообщил начальник ГУНП в Винницкой области Юрий Педос, во время штурма дома злоумышленник начал стрелять из ружья и пистолета по спецназовцам, в результате чего четверо полицейских получили ранения. Пока одни бойцы спецподразделения отвлекали внимание злоумышленника, разбивая окна в доме, другие выбили дверь и задержали вооруженного правонарушителя. У него изъяли охотничье ружье и пистолет.

Угрозы жизни раненых полицейских нет.

Изъятое оружие направлено на экспертизу. Его происхождение будет установлено в ходе досудебного расследования.

Правонарушитель при задержании получил ранения. Сейчас он находится под охраной полиции в больнице.

Следствием открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 345 УКУ (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ст. 348 УКУ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). За такие правонарушения предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.