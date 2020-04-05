Погром и поджоги: в Измаиле мужчина устроил пьяный дебош

Новости Украины:В Одесской области пьяный мужчина разбил окна в гостинице, поджог автомобиль и забор.

В городе Измаиле Одесской области пьяный мужчина разбил окна в гостинице, поджог автомобиль и забор.

Как сообщили в управлении патрульной полиции в Одессой области, сегодня патрульные Измаила получили несколько вызовов о повреждении имущества на ул. Гагарина.

"Сначала обратился заявитель и сообщил, что кто-то разбил окно в его автомобиле и поджег его. Через полчаса горожане сообщили о возгорании забора, а еще через час о том, что неизвестный разбил окна в гостинице, расположенной на Гагарина", - говорится в сообщении.

Инспекторы проверили камеры видеонаблюдения и передали приметы подозреваемого всем экипажам патрульной полиции. Позднее правоохранители обнаружили злоумышленника, пребывавшего в состоянии алкогольного опьянения.

На место вызвали следственно-оперативную группу. Как стало известно, этот мужчина уже привлекался к ответственности за имущественные преступления.

Сейчас проводятся соответствующие неотложные мероприятия.

Напомним: