Бросил в кассира сдачей: В Полтаве открыли производство в отношении нарушителя

Новости Украины:В Полтаве мужчина во время ссоры бросил в лицо касиру монеты, на него открыли уголовное производство.

В сети интернет появилось видео, как неизвестный мужчина в полтавском супермаркете во время ссоры с женщиной-кассиром, бросает монеты ей в лицо и уходит из магазина. По данному факту полиция открыла уголовное производство.

Об этом сообщает видео, размещенное полицией Полтавской области на Youtube.

"Сотрудниками полтавской полиции 3 апреля, во время мониторинга сети Интернет, был обнаружен фрагмент видео, на котором зафиксирован факт совершения правонарушения посетителем супермаркета, расположенного в областном центре. По факту правонарушения следователями Полтавского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство)", - говорится в сообщении.

Так, в ходе досудебного расследования полицейскими установлены очевидцы и потерпевшая женщина, а также лицо, причастное к правонарушению. Им оказался 49-летний житель города Полтава.

Во время общения с полицейскими фигурант дал показания и признал свою вину.

"Зашел купить водички, а у меня не было мелочи, я дал 100 грн ей. Она меня спросила: не найдется мелочи - 12 грн, я сказал, что у меня только 100 грн. Стала отсчитывать мне монетами ... Я собрал деньги, чтобы идти, и она в последнюю пройти: "Да иди уже". Я не смог сдержаться - я был не прав, признаю это", - рассказал, причастенный к правонарушению Сергей.

Продолжается досудебное расследование. В случае доказательства вины мужчины, ему может грозить наказание в виде штрафа от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Как сообщалось ранее, что пользователей соцсетей возмутило видео на котором мужчина ссорится с кассиром в супермаркете и бросает ей в лицо монеты. Люди призвали полицию отреагировать на инцидент.