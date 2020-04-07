Кличко о дезинфекции Киева: Работы идут круглосуточно (Видео)

Новости Украины:По словам Кличко, в Киеве ежедневно моют и обрабатывают улицы во всех районах города.

В Киеве дезинфекцию улиц проводят круглосуточно, заявляет мэр столицы Виталий Кличко.

Об этом Кличко поведал в ходе онлайн-брифинга в понедельник.

"В городе… осуществляют обработку улиц. Работы идут круглосуточно… Во всех районах Киева. Обрабатывают улицы специальными моющими средствами, в составе которых компоненты, связывающие пыль, грязь, бактерии, и которые не дают подняться им в воздух", - сказал он.

Он также сообщил, что в городе ежедневно моют и обрабатывают антисептиками все остановки общественного транспорта.

"Наиболее многолюдные остановки обрабатывают дважды в день", - добавил Кличко.

По его словам, также дезинфицируются подземные пешеходные переходы и подъезды в домах.