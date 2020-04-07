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Кличко: Исключений для бодибилдеров, моржей и других суперактивных нет

Кличко: Исключений для бодибилдеров, моржей и других суперактивных нет
15:10 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Твиттер

Новости Украины:Исключений для бодибилдеров и моржей нет.

Мэр Киева Виталий Кличко просит киевлян с пониманием отнестись к запрету заниматься спортом на спортплощадках, введенному правительством: сохранить жизнь сейчас является приоритетной задачей.

"Мне тоже не хватает сегодня занятий активным спортом... Я занимаюсь дома. Скажу одно: если спортсмены думают, что они защищены от вируса — это не так. Те, кто боится потерять свою суперформу, должны понять, что, пренебрегая правилами, могут потерять здоровье или даже жизнь.

Ограничения, которые ввело правительство, касаются всех. Исключений для бодибилдеров, моржей и других суперактивных нет! Соблюдайте правила, чтобы мы скорее прошли этот период и вернулись к привычной жизни", — отметил Кличко.

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Ранее сообщалось, что в столичном Гидропарке полиция задержала спортсмена-пловца.

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Виталий Кличко, Киев, Спорт, Бокс, Бокс новости.
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