Кличко: Исключений для бодибилдеров, моржей и других суперактивных нет

Новости Украины:Исключений для бодибилдеров и моржей нет.

Мэр Киева Виталий Кличко просит киевлян с пониманием отнестись к запрету заниматься спортом на спортплощадках, введенному правительством: сохранить жизнь сейчас является приоритетной задачей.

"Мне тоже не хватает сегодня занятий активным спортом... Я занимаюсь дома. Скажу одно: если спортсмены думают, что они защищены от вируса — это не так. Те, кто боится потерять свою суперформу, должны понять, что, пренебрегая правилами, могут потерять здоровье или даже жизнь.

Ограничения, которые ввело правительство, касаются всех. Исключений для бодибилдеров, моржей и других суперактивных нет! Соблюдайте правила, чтобы мы скорее прошли этот период и вернулись к привычной жизни", — отметил Кличко.

Ранее сообщалось, что в столичном Гидропарке полиция задержала спортсмена-пловца.