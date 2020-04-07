Как киевляне оплачивают счета за воду на карантине

Новости Украины:В связи с введением карантина в столице сократился уровень платежей среди киевлян.

Уровень платежей за водоснабжение и водоотведение в столице в марте сократился по сравнению с предыдущим месяцем на 13%.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на АО "АК "Киевводоканал".

"За потребленные услуги водоснабжения и водоотведения за март уровень расчетов населения составляет 82%. Падение платежей по сравнению с февралем составляет 13%", - говорится в сообщении.

В компании сокращение платежей объясняют введением карантина.

"Это связано с ограничениями из-за опасности распространения коронавирусной инфекции и условиям карантина, который действительно является оправданным в условиях эпидемии и предусматривает ограничение передвижения и призыв оставаться дома", - говорится в сообщении.

В Киевводоканале отмечают, что "карантин вызвал как технические ограничения для оплаты, так и определенные финансовые трудности", например запрет начислять и взимать штрафы и пеню за несвоевременную оплату ЖКУ.

Однако отсрочка оплаты за услуги водоснабжения не устанавливалась, напоминают в компании и призывают киевлян быть ответственными.

"Почти 7 тысяч работников "Киевводоканала" работают, чтобы обеспечить бесперебойное водоснабжение и водоотведение. За март в сеть было подано 19 млн 555 тыс. куб. м питьевой воды, все 42 водопроводные насосные станции работали в штатном режиме", - говорится в сообщении.

На предприятии напоминают, что оптимальным решением является переход на оплату онлайн; это можно сделать в личных кабинетах на сайтах муниципальных предприятий: "Центр коммунального сервиса" (ЦКС) или "Главный информационно-вычислительный центр" (ГИВЦ).

Также онлайн-платежи можно сделать на сайтах банков и с помощью ряда платежных сервисов.

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