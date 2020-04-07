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Как киевляне оплачивают счета за воду на карантине

Как киевляне оплачивают счета за воду на карантине
17:23 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости Украины:В связи с введением карантина в столице сократился уровень платежей среди киевлян.

Уровень платежей за водоснабжение и водоотведение в столице в марте сократился по сравнению с предыдущим месяцем на 13%.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на АО "АК "Киевводоканал". 

"За потребленные услуги водоснабжения и водоотведения за март уровень расчетов населения составляет 82%. Падение платежей по сравнению с февралем составляет 13%", - говорится в сообщении.

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В компании сокращение платежей объясняют введением карантина. 

"Это связано с ограничениями из-за опасности распространения коронавирусной инфекции и условиям карантина, который действительно является оправданным в условиях эпидемии и предусматривает ограничение передвижения и призыв оставаться дома", - говорится в сообщении.

В Киевводоканале отмечают, что "карантин вызвал как технические ограничения для оплаты, так и определенные финансовые трудности", например запрет начислять и взимать штрафы и пеню за несвоевременную оплату ЖКУ.

Однако отсрочка оплаты за услуги водоснабжения не устанавливалась, напоминают в компании и призывают киевлян быть ответственными.

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"Почти 7 тысяч работников "Киевводоканала" работают, чтобы обеспечить бесперебойное водоснабжение и водоотведение. За март в сеть было подано 19 млн 555 тыс. куб. м питьевой воды, все 42 водопроводные насосные станции работали в штатном режиме", - говорится в сообщении.

На предприятии напоминают, что оптимальным решением является переход на оплату онлайн; это можно сделать в личных кабинетах на сайтах муниципальных предприятий: "Центр коммунального сервиса" (ЦКС) или "Главный информационно-вычислительный центр" (ГИВЦ).

Также онлайн-платежи можно сделать на сайтах банков и с помощью ряда платежных сервисов.

Напомним:

По состоянию на утро 7 апреляв мире насчитывалось 1 млн 348 тыс. 628 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 74 тыс. 834 человек, поправились 285 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 1462 случая заболевания COVID-19, из них 45 – летальных, выздоровели после коронавируса 28 человек.

В Германии количество заражений коронавирусом возросло в течение последних суток на 3834 случая, до 99 225. Всего в Германии от коронавирусной болезни умерли 1607 человек.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Узбекистане увеличилось до 472, сообщает во вторник Минздрав республики. Накануне вечером сообщалось о 457 случаях заражения COVID-19, выявленных в стране.

Во Франции эпидемия коронавируса COVID-19 еще не достигла максимальных масштабов, ситуация продолжает обостряться, заявил во вторник министр здравоохранения Франции Оливье Веран. По состоянию на 7 апреля во Франции диагностировали более 98 тыс. случаев заражения COVID-19, более 8,9 тыс. человек с коронавирусом скончались.

В Испании вновь наметился рост количества летальных исходов из-за осложнений вследствие заражения коронавирусом COVID-29, констатирует во вторник министерство здравоохранения страны. По его данным, за минувшие 24 часа в Испании скончались 743 пациента, в то время как на протяжении прошедших четырех дней наблюдался постоянный спад по этому показателю. В министерстве отметили, что всего в Испании сейчас насчитывается более 140 тыс. инфицированных, 13,8 тыс. человек скончались. Выздоровели 43 тыс. человек.

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Украина, КГГА, Заболевание, Карантин, Заражение, Коронавирус.
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