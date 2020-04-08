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Среда, 08.04.2020
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Посол Израиля просит паломников не ехать в Умань

Посол Израиля просит паломников не ехать в Умань
08:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Посол Израиля в Украине Йоэль Лион призвал хасидов не ехать на паломничество в Умань, а остаться дома из-за коронавируса.

Посол Израиля в Украине Йоэль Лион и городской голова Умани Александр Цебрий обратились к хасидам, которые планируют отправиться на паломничество в Умань, и просят остаться дома.

Совместное обращение посла с мэром Умани, главным раввином Украины Моше Азманом и главным раввином Умани Яковом Джантой опубликовано на странице посольства в Facebook.

"Тора заповедует нам оставаться как можно дальше от опасности. Из-за пандемии мы призываем вас выполнять указания местного самоуправления. Оставайтесь на карантине в своих домах", - говорится в обращении.

В Умани от коронавируса умер гражданин США

Они также также призвали их придерживаться всех карантинных мер.

В обращении также предупредили паломников о штрафах за нарушение карантина.

Как сообщалось ранее, у жены и двоих детей паломника из США, который умер в Умани, обнаружен коронавирус. Он с семьей из шести детей прибыли в Умань из Лондона 11 марта.

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Все по теме:

Паломники, Умань, Хасиды, Коронавирус, Covid-19, Йоэль Лион.
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