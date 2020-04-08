Посол Израиля просит паломников не ехать в Умань

Новости Украины:Посол Израиля в Украине Йоэль Лион призвал хасидов не ехать на паломничество в Умань, а остаться дома из-за коронавируса.

Посол Израиля в Украине Йоэль Лион и городской голова Умани Александр Цебрий обратились к хасидам, которые планируют отправиться на паломничество в Умань, и просят остаться дома.

Совместное обращение посла с мэром Умани, главным раввином Украины Моше Азманом и главным раввином Умани Яковом Джантой опубликовано на странице посольства в Facebook.

"Тора заповедует нам оставаться как можно дальше от опасности. Из-за пандемии мы призываем вас выполнять указания местного самоуправления. Оставайтесь на карантине в своих домах", - говорится в обращении.

Они также также призвали их придерживаться всех карантинных мер.

В обращении также предупредили паломников о штрафах за нарушение карантина.

Как сообщалось ранее, у жены и двоих детей паломника из США, который умер в Умани, обнаружен коронавирус. Он с семьей из шести детей прибыли в Умань из Лондона 11 марта.