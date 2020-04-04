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В Умани от коронавируса умер гражданин США

В Умани от коронавируса умер гражданин США
10:09 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:У умершего в Умани хасида, который является гражданином США, диагностировали COVID-2019.

В Умани умер хасид американского гражданства, у которого диагностировали COVID-19.

Об этом сообщил в Facebook глава Черкасской ОГА Роман Боднар.

47-летний мужчина прибыл из Лондона 11 марта вместе с женой и шестью детьми. У всех отобрали образцы для исследования. Пока установлено 50 контактных лиц, которые находятся в самоизоляции.

"Имел тяжелую сопутствующую патологию, несмотря на попытки врачей оказать медицинскую помощь не подпускал специалистов и не выполнял рекомендации", – написал Боднар.

Ученые допустили, что коронавирус может передаваться через дыхание

Председатель ОГА добавил, что в Умани усилены меры безопасности, в частности патрулирование.

Напомним, в Черкасской области в городе Каменке заразились коронавирусом пятеро медработников, город закрыли.

Как сообщалось, количество инфицированных коронавирусом в Украине за последние сутки увеличилось почти на 200 человек. Всего по официальным данным на 4 апреля в стране насчитывается 1072 больных. Количество смертей из-за COVID-19 выросло до 27. 

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Все по теме:

Черкасская область, Умань, Коронавирус, Роман Боднар, Covid-2019.
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