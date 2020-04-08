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МИД: ЮНЕСКО заявила об ухудшении ситуации в аннексированном Крыму

МИД: ЮНЕСКО заявила об ухудшении ситуации в аннексированном Крыму
09:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры заявила об ухудшении ситуации в аннексированном Россией Крыму.

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) констатирует ухудшение ситуации в аннексированном Крыму в сферах компетенции организации, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"В докладах констатируется дальнейшее ухудшение ситуации во временно оккупированном Крыму в сферах компетенции ЮНЕСКО, приводятся конкретные факты продолжающихся нарушений прав человека, притеснения национальных меньшинств, свободы прессы, безопасности журналистов, защиты культурного наследия, препятствий в доступе к образованию на родном языке"- сказано в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что 6 апреля состоялась десятая информационная встреча по вопросам ситуации во временно аннексированном Крыму в сферах компетенции ЮНЕСКО. Во время встречи были представлены доклады офисов верховного комиссара ООН по правам человека, представителя по вопросам свободы прессы ОБСЕ, международного совета по охране памятников и исторических мест (ИКОМОС), а также "Amnesty International".

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По результатам встречи было подтверждено сохранение проблематики аннексированного Крыма в списке приоритетов деятельности ЮНЕСКО.

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Крым, МИД, ЮНЕСКО, Аннексия Крыма.
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