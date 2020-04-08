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Во Львове жестоко убили лидера популярной рок-группы

Во Львове жестоко убили лидера популярной рок-группы
11:06 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Во Львове жестоко убили лидера рок-группы "Лесик Band" Александра Дацюка – на него напал с ножом неизвестный.

На остановке общественного транспорта неизвестный напал с ножом на музыканта Александра Дацюка. От полученных травм 56-летний лидер группы "Лесик Band" умер.

Как сообщает ZAXID.NET, инцидент произошел во вторник, 7 апреля, около 21:00. По неизвестным причинам мужчина набросился на Александра Дацюка с ножом, нанеся несколько ударов в области сердца. Умер артист в одной из львовских больниц.

По словам пресс-секретаря полиции Львовщины Светланы Добровольской, о жутком нападении сообщил прохожий, ставший очевидцем убийства. Он и вызвал медиков, и правоохранителей на место инцидента.

Сейчас вероятного нападавшего задержали. Им оказался 67-летний бездомный, у которого при аресте обнаружили нож. Очевидец утверждал, что нападавший выглядел неряшливо и часто был рядом с той остановкой, поэтому правоохранители быстро задержали мужчину. По предварительным данным, между нападавшим и лидером группы "Лесик Band" Александром Дацюком поднялся конфликт. Однако эту версию еще проверяют правоохранители.

На новости об убийстве известного артиста уже отреагировал мэр Львова Андрей Садовый.

"Большая потеря для семьи, для Львова, для всех поклонников творчества группы "Лесик Band". Александр Дацюк – не просто музыкант, а человек, который был у истоков отдельной субкультуры Львова. Энергичный, интересный, творческий. Таким будем помнить всегда. Соболезнуем родным и близким", – отметил Андрей Садовый.

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Как известно, группа "Лесик Band" была безумно популярной в 1990-е годы. Хиты, которые записывал Александр Дацюк, называли чуть ли не народными за их успех. Самыми известными композициями коллектива являются "Гуляли", "Співали ящури", "Кошмарний сон", "Рекет", "Весна застою", "Бразілія".

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