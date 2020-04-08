Пособие для малообеспеченных: В Киеве сегодня начнут начислять выплаты семьям

Новости Украины:В Киеве сегодня начнут выплачивать помощь малоимущим слоям населения.

Выплата материальной помощи малозащищенным слоям населения к Пасхе начнется уже сегодня.

Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

"Город продолжает помогать социально незащищенным киевлянам. Мы раньше начинаем выплату материальной помощи к Пасхе. Потому что понимаем, как сложно в нынешней ситуации малообеспеченным людям. Так, выплаты получит более 289 тысяч киевлян из категорий малообеспеченных слоев населения. Выплаты начнутся уже сегодня", — сказал Кличко.

Он также сообщил, что благодаря Единому координационному центру для помощи малозащищенным киевлянам, столичная власть аккумулировала более 20 тысяч наборов первой необходимости.

"10 тысяч из них уже доставлены тем, кто нуждается в помощи. К концу недели, доставят другую часть", — сказал мэр города.

Напомним:

По состоянию на утро 8 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 432 тыс. 577 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 82 тыс. 194 человек, поправились 301 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 1668 случая заболевания COVID-19, из них 52 – летальных, выздоровели после коронавируса 35 человек.