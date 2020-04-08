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Пособие для малообеспеченных: В Киеве сегодня начнут начислять выплаты семьям

Пособие для малообеспеченных: В Киеве сегодня начнут начислять выплаты семьям
13:57 Сегодня Телеграф УНН Фото: kyivcity.gov.ua

Новости Украины:В Киеве сегодня начнут выплачивать помощь малоимущим слоям населения.

Выплата материальной помощи малозащищенным слоям населения к Пасхе начнется уже сегодня.

Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

"Город продолжает помогать социально незащищенным киевлянам. Мы раньше начинаем выплату материальной помощи к Пасхе. Потому что понимаем, как сложно в нынешней ситуации малообеспеченным людям. Так, выплаты получит более 289 тысяч киевлян из категорий малообеспеченных слоев населения. Выплаты начнутся уже сегодня", — сказал Кличко.

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Он также сообщил, что благодаря Единому координационному центру для помощи малозащищенным киевлянам, столичная власть аккумулировала более 20 тысяч наборов первой необходимости.

"10 тысяч из них уже доставлены тем, кто нуждается в помощи. К концу недели, доставят другую часть", — сказал мэр города.

Напомним:

По состоянию на утро 8 апреляв мире насчитывалось 1 млн 432 тыс. 577 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 82 тыс. 194 человек, поправились 301 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 1668 случая заболевания COVID-19, из них 52 – летальных, выздоровели после коронавируса 35 человек.

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Киев, Украина, Помощь, Финансы, Деньги, Карантин, Коронавирус.
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