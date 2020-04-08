Скачать
Среда, 08.04.2020
Карантин могут продлить: Шмыгаль заявил о ситуации в Украине
Карантин могут продлить: Шмыгаль заявил о ситуации в Украине
Коронавирус в Киеве: еще 15 киевлян заразились коронавирусом за сутки
Коронавирус в Киеве: в столице заболели уже почти 300 человек
Китай может принять Формулу-1
Китай может принять Формулу-1
К Солнцу приближается комета ATLAS (Фото)
К Солнцу приближается комета ATLAS (Фото)

Предпринимателей Киева освободили от уплаты ЕСВ

Предпринимателей Киева освободили от уплаты ЕСВ
14:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Предпринимателей Киева освободили от уплаты ЕСВ с 1 марта 30 апреля.

С 1 марта до 30 апреля физических лиц-предпринимателей освободили от оплаты единого социального взноса, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Также с 1 марта до 30 апреля физических лиц-предпринимателей освободили от оплаты единого социального взноса. Столичные предприниматели могут воспользоваться услугой так называемой частичной безработицы на период действия ограничений", - сказал он в ходе онлайн-брифинга в среду.

Мэр пояснил, что для ее получения надо обратиться в Центр занятости по месту регистрации, как плательщика ЕСВ.

Также, по словам Кличко, уже начали действовать кредитные каникулы на время ограничительных мер для предпринимателей.

Кроме того, Киевсовет выделил деньги на возобновление программы финансово-кредитной поддержки малого и среднего бизнеса.

Коронавирус в Киеве: еще 15 киевлян заразились коронавирусом за сутки

Мэр Киева напомнил, что недавно Киевсовет принял решение о предоставлении 50% льготы для малого и среднего бизнеса на аренду коммунального имущества. Также в случае невозможности использования объекта на период ограничений арендаторов коммунального имущества освободили от оплаты по договорам аренды.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Виталий Кличко, Киев, Налоги, Карантин, Коронавирус, ЕСВ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Благодарим! Google выпустил новый Doodle о коронавирусе
02 206 новых случаев за сутки: Минздрав обнародовал свежие цифры по коронавирусу
03 Спасибо всем врачам, медсестрам и медработникам: новый Doodle от Google
04 Погода в Украине 8 апреля: синоптики предупредили о заморозках
05 "Мы посмотрим, за что мы им платим": Трамп намерен "очень решительно приостановить" финансирование ВОЗ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 8 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 8 апреля
Киевлянам добавят еще одну коммуслугу в платежки
Киевлянам добавят еще одну коммуслугу в платежки
Украинцев предупредили о телефонных мошенниках
Украинцев предупредили о телефонных мошенниках
Лириды 2020: где и когда наблюдать звездопад в апреле
Лириды 2020: где и когда наблюдать звездопад в апреле
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь