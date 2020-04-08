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Мост Патона опять перекроют

Мост Патона опять перекроют
22:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Мост Патона на три дня частично перекроют.

В Киеве 10-13 апреля на мосту имени Патона частично ограничат движение транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"С 22:00 10 апреля до 6:00 13 апреля на мосту им. Патона частично ограничат движение транспорта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на мосту имени Патона будут наносить разметку для временной схемы дорожного движения. Также будут устанавливать направляющие барьеры. После этого будет введена временная схема организации дорожного движения.

 

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Как напомнили в коммунальной корпорации Киевавтодор, по рекомендациям специалистов, до начала реконструкции, чтобы уменьшить нагрузку на мост, будет ограничено движение по крайним правым полосам.

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Киев, КГГА, Ремонтные работы, Мост Патона.
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