Мост Патона опять перекроют

Новости Украины:Мост Патона на три дня частично перекроют.

В Киеве 10-13 апреля на мосту имени Патона частично ограничат движение транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"С 22:00 10 апреля до 6:00 13 апреля на мосту им. Патона частично ограничат движение транспорта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на мосту имени Патона будут наносить разметку для временной схемы дорожного движения. Также будут устанавливать направляющие барьеры. После этого будет введена временная схема организации дорожного движения.

Как напомнили в коммунальной корпорации Киевавтодор, по рекомендациям специалистов, до начала реконструкции, чтобы уменьшить нагрузку на мост, будет ограничено движение по крайним правым полосам.